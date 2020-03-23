ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВЕТЕРАНАМ ВОВ С 1 ПО 17 МАЯ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА В ПОЕЗДАХ ПО СТРАНЕ И МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И РОССИЕЙ
15:42 23.03.2020

В соответствии с указом № 105 от 19 марта 2020 г. ветераны Великой Отечественной войны получили право на бесплатный проезд в поездах международного сообщения между Беларусью и Россией, а также в поездах внутриреспубликанского сообщения.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, ветеранам ВОВ и сопровождающим их лицам (не более одного) предоставлено право на бесплатный проезд за счет средств Белорусской железной дороги (БЖД) в период с 1 по 17 мая 2020 г.:

в купейных вагонах и вагонах с местами для сидения в составах поездов, курсирующих в международном сообщении между Беларусью и Россией (исключение – транзитные поезда №13/14 Москва – Берлин, № 17/18 Москва – Ницца, № 23/24 Москва – Париж, № 30/29 Калининград – Москва, № 80/79 Калининград – Санкт-Петербург, № 148/147 Калининград – Москва, № 360/359 Калининград – Адлер, № 426/425 Калининград – Челябинск и прицепные вагоны Москва – Прага в составе поездов № 27 Москва – Брест, № 96 Брест – Москва и № 655/656 Минск – Брест);

в вагонах любой категории (кроме СВ) в составах поездов региональных линий бизнес-класса, межрегиональных линий и международных линий (в пределах страны) формирования БЖД.

Документ вступил в силу 19 марта 2020 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2020
валюта курс
EUR 2.8300
USD 2.6396
RUB 3.2698
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8300 +0.0679
USD 2.6396 +0.0805
RUB 3.2698 -0.0062
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8300 2.8400
USD 2.6500 2.6880
RUB 3.2750 3.3200
подробнее

Конвертация в банках
на 23.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0700
EUR/RUB 86.0000 87.5000
USD/RUB 80.8000 83.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте