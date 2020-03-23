В соответствии с указом № 105 от 19 марта 2020 г. ветераны Великой Отечественной войны получили право на бесплатный проезд в поездах международного сообщения между Беларусью и Россией, а также в поездах внутриреспубликанского сообщения.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, ветеранам ВОВ и сопровождающим их лицам (не более одного) предоставлено право на бесплатный проезд за счет средств Белорусской железной дороги (БЖД) в период с 1 по 17 мая 2020 г.:

в купейных вагонах и вагонах с местами для сидения в составах поездов, курсирующих в международном сообщении между Беларусью и Россией (исключение – транзитные поезда №13/14 Москва – Берлин, № 17/18 Москва – Ницца, № 23/24 Москва – Париж, № 30/29 Калининград – Москва, № 80/79 Калининград – Санкт-Петербург, № 148/147 Калининград – Москва, № 360/359 Калининград – Адлер, № 426/425 Калининград – Челябинск и прицепные вагоны Москва – Прага в составе поездов № 27 Москва – Брест, № 96 Брест – Москва и № 655/656 Минск – Брест);

в вагонах любой категории (кроме СВ) в составах поездов региональных линий бизнес-класса, межрегиональных линий и международных линий (в пределах страны) формирования БЖД.

Документ вступил в силу 19 марта 2020 г.