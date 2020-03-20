НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ДО 2 АПРЕЛЯ ПРОДЛИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

11:55 23.03.2020 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, предусматривающий внесение изменений в Правила бытового обслуживания потребителей. Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 марта по 2 апреля 2020 г.