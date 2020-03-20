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ДО 2 АПРЕЛЯ ПРОДЛИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
11:55 23.03.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, предусматривающий внесение изменений в Правила бытового обслуживания потребителей.
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 марта по 2 апреля 2020 г.
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