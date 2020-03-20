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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЗАКОН «О ЗДРАВООХРАНЕНИИ» ПОДГОТОВЛЕН К ПЕРВОМУ ЧТЕНИЮ
10:54 23.03.2020
Закон «О здравоохранении» в настоящий момент подготовлен к первому чтению. Это подтвердила замминистра здравоохранения Елена Богдан в эфире телеканала «СТВ».
По ее словам, он больше касается вопросов в целом организации оказания медицинской помощи. В закон закладывается достаточно много новых норм.
«Первая норма – мы значительно расширяем наш понятийный аппарат. Вторая норма – это изменение системы финансирования здравоохранения: от финансирования на посещение и койко-день мы переходим на финансирование одного случая оказания медицинской помощи», - сказала Елена Богдан.
Кроме того, достаточно большой раздел в законе «О здравоохранении» посвящен медицинским экспертизам. Есть раздел по аккредитации белорусских учреждений, по введению понятия перехода на резидентуру. Увеличивается время подготовки специалистов высоких технологий.
«Абсолютно новый раздел – это «Электронное здравоохранение», учитывая, что на сегодняшний момент мы строим, наверное, одну из самых масштабных в стране электронных систем. Это система электронного здравоохранения на основе интегрированной медицинской карты и личного кабинета пациента», - рассказала специалист.
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