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РАЗМЕР БАЗОВОЙ АРЕНДНОЙ ВЕЛИЧИНЫ В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧЕН

09:53 23.03.2020 Постановлением Совета министров № 162 от 20 марта 2020 г. базовая арендная величина установлена в размере 17 рублей 85 копеек. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документ принят в соответствии с указом от 29 марта 2012 г. № 150 ”О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом“. Документ вступает в силу с 1 апреля 2020 г.