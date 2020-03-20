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В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ МЕСТА И УСЛОВИЯ ПРОМЫСЛОВОГО ВЫЛОВА УГРЯ БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ ПРОМЫСЛОВОЙ МЕРЫ
16:23 20.03.2020
Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 3 от 11 марта 2020 г. определены места и условия промыслового вылова угря без соблюдения промысловой меры в рыболовных угодьях в 2020 году.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом установлено, что промысловый вылов угря без соблюдения промысловой меры в период с 1 апреля по 30 мая 2020 г. в Минской области и с 10 апреля по 8 июня 2020 г. в Витебской области осуществляется стационарными ловушками в водотоках по перечню водотоков, на которых осуществляется промысловый вылов угря без соблюдения промысловой меры стационарными ловушками. В данный перечень входят река Друйка, Дрисвята и Свирянка (Свирница).
Также установлен перечень водоемов в радиусе не более 250 метров от мест впадения, истока водотоков или соединения с другими водными объектами, на которых осуществляется промысловый вылов угря без соблюдения промысловой меры переносными ловушками с ячеей не менее 16 миллиметров (озера Нобисто-Дедино, Укля, Висяты, Иказнь, Дривяты, Войсо, Струсто, Неспиш, Болойсо, Недрово, Снуды, Волос Северный, Большие Швакшты, Сита, Важа, Туросы, Щелно, Осиновка).
В перечень водотоков, на которых осуществляется промысловый вылов угря без соблюдения промысловой меры переносными ловушками с ячеей не менее 16 миллиметров входят такие реки, как Окуневка, Рака, Друйка, Усвица, Дробня, Скема, Нарочанка, Смолка, Свирянка (Свирница), Мяделка, Друйка.
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