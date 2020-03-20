ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ МЕСТА И УСЛОВИЯ ПРОМЫСЛОВОГО ВЫЛОВА УГРЯ БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ ПРОМЫСЛОВОЙ МЕРЫ
16:23 20.03.2020

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 3 от 11 марта 2020 г. определены места и условия промыслового вылова угря без соблюдения промысловой меры в рыболовных угодьях в 2020 году.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом установлено, что промысловый вылов угря без соблюдения промысловой меры в период с 1 апреля по 30 мая 2020 г. в Минской области и с 10 апреля по 8 июня 2020 г. в Витебской области осуществляется стационарными ловушками в водотоках по перечню водотоков, на которых осуществляется промысловый вылов угря без соблюдения промысловой меры стационарными ловушками. В данный перечень входят река Друйка, Дрисвята и Свирянка (Свирница).

Также установлен перечень водоемов в радиусе не более 250 метров от мест впадения, истока водотоков или соединения с другими водными объектами, на которых осуществляется промысловый вылов угря без соблюдения промысловой меры переносными ловушками с ячеей не менее 16 миллиметров (озера Нобисто-Дедино, Укля, Висяты, Иказнь, Дривяты, Войсо, Струсто, Неспиш, Болойсо, Недрово, Снуды, Волос Северный, Большие Швакшты, Сита, Важа, Туросы, Щелно, Осиновка).

В перечень водотоков, на которых осуществляется промысловый вылов угря без соблюдения промысловой меры переносными ловушками с ячеей не менее 16 миллиметров входят такие реки, как Окуневка, Рака, Друйка, Усвица, Дробня, Скема, Нарочанка, Смолка, Свирянка (Свирница), Мяделка, Друйка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.03.2020
валюта курс
EUR 2.7621
USD 2.5591
RUB 3.2760
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7621 -0.0019
USD 2.5591 +0.0177
RUB 3.2760 +0.0954
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8000 2.8500
USD 2.6200 2.6700
RUB 3.2800 3.3200
подробнее

Конвертация в банках
на 20.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0790
EUR/RUB 84.0000 86.0000
USD/RUB 78.3000 81.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте