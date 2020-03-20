В целях создания условий для развития международных автомобильных перевозок грузов 19 марта 2020 г. подписан Указ № 102 «О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом установлено, что транспортные средства экологического класса 6 (далее – транспортные средства) при ввозе на территорию Республики Беларусь и помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Республики Беларусь освобождаются от уплаты утилизационного сбора и налога на добавленную стоимость, взимаемого таможенными органами.

К таким транспортным средствам относятся тягачи седельные, с момента выпуска которых прошло не более одного года, с полной массой транспортного средства свыше 12 тонн, но не более 20 тонн, а также моторные транспортные средства, с момента выпуска которых прошло не более одного года, для перевозки грузов с полной массой транспортного средства более 20 тонн, но не более 50 тонн.

Экологический класс ввозимых транспортных средств подтверждается соответствующей записью в сертификате соответствия или в одобрении типа транспортного средства, выданных согласно требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Контроль за выполнением Указа возложен на Комитет государственного контроля.

Документ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 г.