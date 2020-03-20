|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ ДО 2035 ГОДА МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 30 МАРТА
13:12 20.03.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об утверждении Национальной стратегии развития туризма в Республике Беларусь до 2035 года».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, утверждение Национальной стратегии видится в качестве принципиально важного шага для определения и закрепления основных направлений развития туристической отрасли и услуг на долговременную перспективу, повышения координации работы всех органов власти на этом направлении. Документ также предусматривает мероприятия, направленные на наращивание экспорта туристических услуг Республики Беларусь.
Организатор публичного обсуждения – Министерство спорта и туризма Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 20 по 30 марта 2020 г. включительно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 20.03.2020
Курсы в банках
на 20.03.2020
Конвертация в банках
на 20.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте