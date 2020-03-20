На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об утверждении Национальной стратегии развития туризма в Республике Беларусь до 2035 года».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, утверждение Национальной стратегии видится в качестве принципиально важного шага для определения и закрепления основных направлений развития туристической отрасли и услуг на долговременную перспективу, повышения координации работы всех органов власти на этом направлении. Документ также предусматривает мероприятия, направленные на наращивание экспорта туристических услуг Республики Беларусь.

Организатор публичного обсуждения – Министерство спорта и туризма Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 20 по 30 марта 2020 г. включительно.