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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСОРГАНОВ ВОЗЛОЖЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАБОТУ СО СМИ - УКАЗ
10:47 20.03.2020
На руководителей государственных органов и иных организаций возложена персональная ответственность за состояние работы по информационному обеспечению и сопровождению государственной политики в соответствующей сфере. Соответствующий указ № 106 подписал 19 марта Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ вносит изменения в указ от 6 февраля 2009 года № 65 "О совершенствовании работы государственных органов, иных государственных организаций со средствами массовой информации".
В новой версии указа перечень госорганов, в которых предусмотрены должности, ответственные за работу со СМИ, дополнен областными и Минским городским судами, а также экономическими судами областей и города Минска. Из этого списка исключен Белорусский государственный концерн по производству и реализации фармацевтической и микробиологической продукции в связи с его ликвидацией.
Также в документе разграничены полномочия между государственными органами, которые занимаются мониторингом деятельности лиц, отвечающих за работу со СМИ, и структурами, отвечающими за организацию учебно-методических мероприятий для повышения профессионального уровня указанных работников.
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