Воздушные суда, ввозимые на территорию Беларуси авиационными организациями, освобождаются от налога на добавленную стоимость. Соответствующий указ № 103 подписал 19 марта Александр Лукашенко.

Согласно документу, от налога на добавленную стоимость освобождаются также ввозимые (ввезенные) авиационными организациями на территорию Беларуси комплектующие изделия для воздушных судов и запасные части, наземное оборудование и иные товары, необходимые для использования при эксплуатации воздушных судов, в том числе ввозимые (ввезенные) после их ремонта либо технического обслуживания за пределами страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, данные нормы приняты в целях обновления парка воздушных судов и будут действовать по 31 декабря 2030 года.