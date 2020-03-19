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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО КОНЦА 2030 ГОДА ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ НДС ВВОЗИМЫЕ В БЕЛАРУСЬ САМОЛЕТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ
18:08 19.03.2020
Воздушные суда, ввозимые на территорию Беларуси авиационными организациями, освобождаются от налога на добавленную стоимость. Соответствующий указ № 103 подписал 19 марта Александр Лукашенко.
Согласно документу, от налога на добавленную стоимость освобождаются также ввозимые (ввезенные) авиационными организациями на территорию Беларуси комплектующие изделия для воздушных судов и запасные части, наземное оборудование и иные товары, необходимые для использования при эксплуатации воздушных судов, в том числе ввозимые (ввезенные) после их ремонта либо технического обслуживания за пределами страны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, данные нормы приняты в целях обновления парка воздушных судов и будут действовать по 31 декабря 2030 года.
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