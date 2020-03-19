На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по налогам и сборам «Об изменении постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29 марта 2018 г. № 10».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусматривается, что программная касса обеспечивает возможность совершения безналичных расчетов в соответствии с банковским законодательством при инициировании платежей иными способами, не указанными в пункте 5 постановления № 10, в том числе при использовании QR-кодов и (или) мобильных приложений, если оператором программной кассовой системы в программной кассе реализован такой способ осуществления безналичных расчетов.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес на электронный адрес: с пометкой «Обсуждение проекта постановления» с 19 по 29 марта 2020 г. включительно. topic=14234