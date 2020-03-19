Ввозимые на территорию Беларуси грузовые автомобили экологического класса 6 освобождаются от утилизационного сбора и налога на добавленную стоимость. Это предусмотрено указом № 102, который 19 марта подписал Александр Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ принят в целях создания условий для качественного обновления парка подвижного состава белорусских международных перевозчиков за счет приобретения современных транспортных средств высокого экологического класса.

Таким образом продлевается положительное действие норм, закрепленных указами № 67 от 15 февраля 2018 года и № 141 от 10 апреля 2019 года.