Расширен перечень критериев оценки работы представителей государства в органах управления хозобществ с долей государства.

Как сообщили ЭКОПРЕС в Госкомитете по имуществу, в целях совершенствования системы оценки деятельности представителей государства дополнительными критериями оценки деятельности представителя государства стали: реализация обществом мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и нарушение представителем государства требований, установленных законодательством.

Также разработана и новая форма отчета представителя государства, которая, как ожидается, позволит органам надзора владельческого наиболее полно выполнять возложенные на них законодательством функции по контролю за деятельностью представителей государства.

Новая форма отчета представителя государства в органах управления хозяйственного общества, акции (доли в уставном фонде) которого принадлежат Республике Беларусь, утверждена постановлением Государственного комитета по имуществу от 18 февраля 2020 года № 1 «Об изменении постановления Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 11 августа 2015 г. № 34».

Действующий отчет дополняется информацией о: размере дивидендов, приходящихся на одну акцию, а также о сумме дивидендов, подлежащих перечислению участникам хозяйственного общества; повышении квалификации представителей государства; реализуемых хозяйственным обществом мероприятиях по совершенствованию корпоративного управления.

Документ, опубликованный на Национальном правовом интернет-портале 18 марта 2020 года, вступил в силу.