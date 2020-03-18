|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ВРЕМЕННО ЗАПРЕТИЛО ВЫВОЗ НЕКОТОРЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ
11:55 19.03.2020
Постановлением Совета министров № 149 от 17 марта 2020 г. установлен временный запрет на вывоз из Беларуси отдельных видов товаров вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в утвержденный этим же постановлением перечень товаров, в отношении которых вводится временный запрет, внесены:
одноразовые комбинезоны и костюмы химической защиты;
респиратор для работы с защитными очками FFP3, респиратор противоаэрозольный FFP3, защитные очки герметичные, полнолицевая маска для использования с противоаэрозольными фильтрами FFP3, а также фильтры для нее;
хирургические халаты, маски, одноразовые и для многократного применения, бахилы, бинты, вата, марля и прочее;
перчатки хирургические стерильные, нестерильные, из натурального или синтетического латекса, резиновые, одноразовые и для многократного применения, защитные;
перчатки медицинские диагностические, смотровые, стерильные, нестерильные, из натурального или синтетического латекса, резиновые, одноразовые и для многократного применения, защитные;
комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов, стерильные и нестерильные, комплект одежды врача, защитный, комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи, комплект белья и одежды стерильный для операционных, комбинезоны и халаты медицинские хирургические;
оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров.
Указанный временный запрет распространяется также на товары, помещенные под таможенные процедуры до вступления в силу настоящего постановления и фактический вывоз которых из Беларуси в соответствии с этими таможенными процедурами осуществляется после вступления в силу настоящего постановления.
При этом запрет не распространяется на вывоз товаров, в том числе при помещении их под таможенные процедуры, для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства Беларуси, физическими лицами для личного пользования.
Министерству иностранных дел в установленном порядке поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении данного временного запрета, а также внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о применении другими государствами – членами Евразийского экономического союза аналогичной меры.
Основные пункты постановления вступают в силу со дня его официального опубликования, действуют до 1 июня 2020 г. и распространяются на отношения, возникшие с 16 марта 2020 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2020
Курсы в банках
на 19.03.2020
Конвертация в банках
на 19.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте