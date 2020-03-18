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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ВРЕМЕННО ЗАПРЕТИЛО ВЫВОЗ НЕКОТОРЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ
11:55 19.03.2020

Постановлением Совета министров № 149 от 17 марта 2020 г. установлен временный запрет на вывоз из Беларуси отдельных видов товаров вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в утвержденный этим же постановлением перечень товаров, в отношении которых вводится временный запрет, внесены:

одноразовые комбинезоны и костюмы химической защиты;

респиратор для работы с защитными очками FFP3, респиратор противоаэрозольный FFP3, защитные очки герметичные, полнолицевая маска для использования с противоаэрозольными фильтрами FFP3, а также фильтры для нее;

хирургические халаты, маски, одноразовые и для многократного применения, бахилы, бинты, вата, марля и прочее;

перчатки хирургические стерильные, нестерильные, из натурального или синтетического латекса, резиновые, одноразовые и для многократного применения, защитные;

перчатки медицинские диагностические, смотровые, стерильные, нестерильные, из натурального или синтетического латекса, резиновые, одноразовые и для многократного применения, защитные;

комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов, стерильные и нестерильные, комплект одежды врача, защитный, комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи, комплект белья и одежды стерильный для операционных, комбинезоны и халаты медицинские хирургические;

оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров.

Указанный временный запрет распространяется также на товары, помещенные под таможенные процедуры до вступления в силу настоящего постановления и фактический вывоз которых из Беларуси в соответствии с этими таможенными процедурами осуществляется после вступления в силу настоящего постановления.

При этом запрет не распространяется на вывоз товаров, в том числе при помещении их под таможенные процедуры, для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства Беларуси, физическими лицами для личного пользования.

Министерству иностранных дел в установленном порядке поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении данного временного запрета, а также внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о применении другими государствами – членами Евразийского экономического союза аналогичной меры.

Основные пункты постановления вступают в силу со дня его официального опубликования, действуют до 1 июня 2020 г. и распространяются на отношения, возникшие с 16 марта 2020 г.
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