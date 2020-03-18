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ДО 28 МАРТА ПРОДЛИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ЮРЛИЦ И ГРАЖДАН ОТ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРИЧИНЕННОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ВРЕДА

16:24 18.03.2020 На общественное обсуждение вынесен проект указа «О порядке освобождения юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, от возмещения вреда, причиненного окружающей среде, стоимости незаконно добытой продукции». Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 18 по 28 марта 2020 г. включительно на электронный адрес: .