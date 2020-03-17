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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОПРЕДЕЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ, ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ В ГОРОДАХ-СПУТНИКАХ МИНСКА
10:59 18.03.2020
Постановлением Совета министров № 148 от 16.03.2020 г. определен перечень генеральных проектных, подрядных организаций для строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и благоустройства в городах-спутниках Минска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, для проектирования указанных объектов определены ОАО ”Институт Белгоспроект“, КУП ”Институт Борисовпроект“, КУП ”Минскоблдорстрой, УП ”Минскпроект“, РУП ”Белэнергосетьпроект“, филиал ”Энергопроект“ ОАО ”Запад¬электросетьстрой“. Среди генеральных подрядных организаций - ОАО ”СУ-153“ г.Борисова, ОАО ”Полесьежилстрой“, ОАО ”ПМК-72“ Смолевич¬ского района, КУП ”Минскоблдорстрой“, ОАО ”Дзержинское домо¬строительное управление“, ОАО ”МАПИД“, ОАО ”Стройтрест № 4“ и др.
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
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