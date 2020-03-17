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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ О МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ КОНТРОЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ
17:40 17.03.2020
Подведены итоги общественного обсуждения проекта изменений в указ от 10 июня 2011 г. № 243 «О маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес с 27 февраля по 8 марта 2020 г.
С поступившими к проекту изменений в указ предложениями и результатами их рассмотрения можно ознакомиться на сайте НЦПИ, где они размещены в сводной таблице.
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