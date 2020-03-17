Подведены итоги общественного обсуждения проекта изменений в указ от 10 июня 2011 г. № 243 «О маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес с 27 февраля по 8 марта 2020 г.

С поступившими к проекту изменений в указ предложениями и результатами их рассмотрения можно ознакомиться на сайте НЦПИ, где они размещены в сводной таблице.