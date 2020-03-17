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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНА ГОСПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»
16:12 17.03.2020

Постановлением Совета министров № 143 от 12 марта 2020 г. утверждена Государственная программа «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка» на 2020 год и на период до 2025 года (Госпрограмма).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, госпрограмма направлена на повышение эффективности функционирования системы управления государственными финансами, развитие отдельных сегментов финансового рынка.

В ее выполнении будут участвовать различные госорганы и госорганизации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, организации, осуществляющие посредническую деятельность на финансовом рынке, и др.

В структуру Госпрограммы включены 8 подпрограмм:Обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение эффективности управления государственными финансами;Управление государственным долгом, долгом органов местного управления и самоуправления; Налоговое и таможенное регулирование и администрирование в Республике Беларусь; Эффективное функционирование рынка ценных бумаг; Развитие страховой деятельности; Регулирование бухгалтерского учета, отчетности и аудита в корпоративном секторе; Государственное регулирование в сфере деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями; Международная деятельность Республики Беларусь.

В соответствии с документом дана общая характеристика каждой из вышеперечисленных госпрограмм, в рамках которой предусматривается решение конкретных задач. В частности, в подпрограмме 1 – это обеспечение сбалансированности республиканского и местных бюджетов в пределах имеющихся доходов и источников финансирования дефицита (размера профицита) бюджета; повышение эффективности бюджетного планирования и бюджетных расходов и др.; в подпрограмме 2 – безусловное выполнение всех долговых обязательств и сохранение размера государственного долга на безопасном уровне; снижение рисков долгового портфеля, в том числе валютного, процентного, операционного рисков, рисков рефинансирования и ликвидности; снижение долга, гарантированного Республикой Беларусь, и др.

Ответственным заказчиком Госпрограммы определено Министерство финансов, которому поручено: разместить Госпрограмму на своем официальном сайте в двухнедельный срок со дня официального опубликования постановления; осуществлять координацию деятельности заказчиков Госпрограммы в ходе ее реализации; вносить предложения об уточнении Госпрограммы с учетом программы социально-экономического развития на следующую пятилетку.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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