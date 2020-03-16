На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства экономики «Об отчетах временных (антикризисных) управляющих».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в соответствии с проектом утверждаются формы отчетов временных (антикризисных) управляющих о своей деятельности, о хозяйственной (экономической) деятельности, а также порядок составления и представления в Министерство экономики отчетов временных (антикризисных) управляющих.

Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 16 по 31 марта 2020 г.