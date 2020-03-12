На весенней сессии депутаты Палаты представителей готовятся рассмотреть в первом чтении проект изменений Закона «О здравоохранении». Об этом рассказала на брифинге Валентина Курсевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в законодательство вводится новый вид экспертиз. Один из них – экспертиза качества оказания медицинской помощи. Проводиться она будет в случае летальных исходов, внутрибольничных инфекций и осложнений, повторной госпитализации по поводу одного и того же заболевания в течение года, если поступили жалобы на качество оказания медпомощи.

Оценивать качество оказания медицинской помощи будет созданный при каждой областной медико-реабилитационной экспертной комиссии специальный отдел. С 1 января 2019 г. в Белорусской медицинской академии последипломного образования создана кафедра, которая готовит врачей-экспертов МРЭК, руководителей организаций здравоохранения и врачей-экспертов, обеспечивающих оценку качества оказания медицинской помощи и проведения медицинских экспертиз. Кроме того, во всех крупных клиниках вводятся должности заместителей главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации.

Оценка будет проводиться в отношении работы не только определенного структурного подразделения, но и всего лечебного учреждения. Пока это коснется только государственных больниц.

Также появятся независимая медицинская экспертиза (для досудебного разрешения споров, например, по решениям водительских, лечебно-консультационных комиссий), экспертиза профессионального характера заболеваний, клинико-экономическая или фармако-экономическая экспертиза (займется определением наиболее выгодных и эффективных медицинских технологий).

Вводится процедура медицинской аккредитации организаций здравоохранения. Она позволит определить соответствие лечебно-диагностических возможностей государственных медучреждений условиям и видам оказываемой ими медпомощи. По плану до 1 января 2023 г. аккредитацию должны будут пройти все государственные организации здравоохранения. Для частных медцентров сохраняется лицензирование.

Механизм прохождения аккредитации будет определен постановлением Совета министров.

«К сожалению, в ряде медицинских учреждений есть те методы оказания медицинской помощи, которые отстают от уровня развития нашей медицинской науки. Второй момент – они оказываются в малых объемах, но требуют достаточно затратного финансирования», – пояснила Валентина Курсевич.

Конечная цель нововведения – более рациональное использование бюджетных средств. Планируется создать на уровне центральных районных больниц центры по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи, которые предназначены для пациентов с острым коронарным синдромом (развитие рентгенэндоваскулярной хирургии), острым нарушением мозгового кровообращения, ортопедо-травматологических пациентов с сочетанной травмой, хирургической патологией и т.д. «Чтобы люди получили качественную, своевременную и доступную медицинскую помощь», – сказала депутат.

Не прошедшие аккредитацию подразделения медучреждений изменят профиль деятельности. Например, если в многопрофильной больнице хирургическое или другое отделение не прошло такую аккредитацию, его могут перепрофилировать и открыть второе терапевтическое отделение, которое будет востребовано с учетом большого количества пациентов с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, а хирургическое направление сконцентрируют в другой клинике.

Кроме того, вводятся так называемые порядки оказания медпомощи, которые разрабатываются и утверждаются Минздравом. Основное отличие порядка оказания медпомощи от клинических протоколов, по которым работает вся система здравоохранения, – они определяют регламент этапов оказания медпомощи, с определением табеля оснащения каждого медучреждения, примерным штатным расписанием, положением о каждой организации здравоохранения. «Нововведения позволяют создать правовую основу для оказания медицинской помощи в соответствии с профилем заболевания, состоянием, синдромом», – отметила Валентина Курсевич.

Как следствие планируется доукомплектовать областные и республиканские больницы сложным оборудованием, вроде аппаратов магнитно-резонансной томографии или ангиографов. «В них будет концентрация наиболее высокотехнологичного медицинского оборудования», – пояснила депутат.

Еще одно важное для граждан новшество – расширение перечня организаций здравоохранения, в том числе за счет медсанчастей предприятий, которые будут уполномочены на проведение обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих. По мнению парламентариев, это позволит повысить доступность медосмотров, даст возможность гражданам выбрать удобный для себя график и снизить нагрузку на государственные поликлиники.

Затронут изменения в Законе и деятельность дневных стационаров. Теперь все пациенты, проходящие лечение в условиях отделений дневного пребывания, будут получать лекарства и расходные материалы за счет республиканского или местных бюджетов. Особую значимость, по словам депутата, будет иметь лечение трудоспособных граждан с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, цереброваскулярными болезнями, хронической обструктивной болезнью легких. В итоге это позволит уменьшить временную нетрудоспособность, снизить число госпитализаций в стационар и нагрузку на стационарные отделения. Выделять дополнительные средства из бюджета не планируется, финансироваться дневной стационар будет за счет перераспределения средств со стационарной помощи.

Также законопроектом вводятся в законодательство понятия врачебной резидентуры (как вида очного обучения врачей со сменой профиля специалиста, например, переподготовка с терапевта на рентгенэндоваскулярного хирурга), обоснованного профессионального риска, контролируемого лечения социально значимых заболеваний (туберкулеза, ВИЧ, рассеянного склероза и других), предполагается включение университетской клиники в государственную систему здравоохранения, создание и развитие централизованной информационной системы здравоохранения.

Законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» разработан в рамках реализации программы деятельности Правительства на 2018–2020 годы. На предстоящую парламентскую сессию Постоянная комиссия Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике готовит ко второму чтению проект изменений Закона «О лекарственных средствах». Еще на рассмотрение депутатов внесен законопроект «Об оказании психологической помощи», который тоже будет рассматриваться на весенней сессии. Можно ожидать, что за две парламентских сессии проекты пройдут все стадии рассмотрения в Парламенте и вступят в силу уже в будущем году.