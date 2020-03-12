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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ БУДУТ СТИМУЛИРОВАТЬ СПРОС НА ЭЛЕКТРОМОБИЛИ - УКАЗ
16:40 12.03.2020

Александр Лукашенко подписал указ "О стимулировании использования электромобилей".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, указ предусматривает меры, которые призваны стимулировать спрос на электромобили, создание в стране соответствующей зарядной и сервисной инфраструктуры.

В частности, владельцы электромобилей освобождаются от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Физическим лицам не придется уплачивать НДС при ввозе в Беларусь электромобилей для личного пользования. При этом у них будет возможность вернуть уплаченную при приобретении электромобиля сумму НДС в пределах 500 базовых величин.

Кроме того, владельцы электротранспорта освобождаются до 1 января 2026 года от платы за парковку в специально оборудованных местах на коммунальных автомобильных парковках.

Производители электромобилей и электрозарядных станций, а также эксплуатирующие их организации получили право применять повышенный инвестиционный вычет в порядке, установленном Налоговым кодексом. Освобождены от НДС зарядные станции в случае их использования в Беларуси.

Производственному объединению "Белоруснефть" без проведения аукциона будут предоставлены в аренду земельные участки для строительства и обслуживания электрозарядных комплексов. При этом затраты на строительство зарядных станций могут безвозмездно передаваться на баланс юридического лица, на учете которого находятся эти объекты, и включаться заказчиком (застройщиком) в состав внереализационных расходов. При получении согласия землепользователя земельные участки для установки зарядных станций будут предоставляться без их изъятия из земель общего пользования.

Ранее действующий указ от 10 июля 2018 года № 273 "О стимулировании использования электромобилей" признается утратившим силу.
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