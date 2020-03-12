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МИНТРАНС БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА
14:40 12.03.2020

Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 8 от 1 марта 2019 г. утверждены авиационные правила «Деятельность по поддержанию летной годности воздушных судов».

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, авиационные правила устанавливают требования и порядок осуществления надзора, контроля за деятельностью по поддержанию летной годности гражданских воздушных судов, внесенных в Государственный реестр гражданских воздушных судов Беларуси.

Правила обязательны для применения на территории Беларуси всеми физическими и юридическими лицами независимо от их юридического статуса и форм собственности, осуществляющими деятельность, связанную с поддержанием летной годности воздушных судов.

Требования правил реализуются и обеспечиваются должностными лицами Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций, а также работниками авиационных организаций гражданской авиации Беларуси, на которых возлагается ответственность в отношении деятельности по поддержанию летной годности воздушных судов.

Контроль исполнения требований авиационных правил осуществляется Департаментом по авиации.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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