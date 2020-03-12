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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЕТСЯ ПРОЕКТ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
13:09 12.03.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям «Об утверждении Правил пожарной безопасности».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правилами устанавливаются требования пожарной безопасности к жилым домам, строениям и сооружениям, расположенным на придомовой территории, садовым домикам, хозяйственным строениям и сооружениям, расположенным на земельном участке, представленном для ведения коллективного садоводчества, дачам, хозяйственным строениям и сооружениям, расположенным на земельном участке, предоставленном для дачного строительства.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 12 по 22 марта 2020 г.
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