На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям «Об утверждении Правил пожарной безопасности».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правилами устанавливаются требования пожарной безопасности к жилым домам, строениям и сооружениям, расположенным на придомовой территории, садовым домикам, хозяйственным строениям и сооружениям, расположенным на земельном участке, представленном для ведения коллективного садоводчества, дачам, хозяйственным строениям и сооружениям, расположенным на земельном участке, предоставленном для дачного строительства.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 12 по 22 марта 2020 г.