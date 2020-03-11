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МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛО ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ ЦТ УРОВНИ БАЛЛОВ, КОЛИЧЕСТВО КОТОРЫХ НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ
11:45 12.03.2020

Постановлением Министерства образования №16 от 3 марта 2020 года установлены уровни баллов, набранных при сдаче вступительных испытаний в учреждениях высшего образования, которые будут приравниваться к неудовлетворительным и считаться недостаточными для поступления в вузы.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, по учебному предмету «Белорусский язык» или «Русский язык» неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 9 баллов (включительно).

Для тех, кто поступает в вузы по специальностям 1-02 03 01 «Белорусский язык и литература», 1-02 03 02 «Русский язык и литература», 1-02 03 03 «Белорусский язык и литература. Иностранный язык (с указанием языка)», 1-02 03 04 «Русский язык и литература. Иностранный язык (с указанием языка)», 1-21 05 01 «Белорусская филология (по направлениям)», 1-21 05 02 «Русская филология (по направлениям)», 1-21 05 04 «Славянская филология» неудовлетворительными по русскому или белорусскому языкам будут считаться отметки от 0 до 24 баллов (включительно).

По первому предмету профильного испытания по таким предметам как «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 19 баллов (включительно), «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» – отметки от 0 до 24 баллов (включительно).

По второму предмету профильного испытания по таким предметам как «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 9 баллов (включительно); «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» – отметки от 0 до 14 баллов (включительно).

Абитуриенты, которые наберут на ЦТ более 6 баллов, но не смогут осилить перечисленные выше, установленные Минобразования предельные уровни отметок, могут попробовать поступить в учреждения высшего образования, находящихся в подчинении Министерства обороны, МЧС и Госпогранкомитета; на военные факультеты в других вузах, а также на специальности «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия».

Для прохождения на военные или агроспециальности достаточно набрать более 6 баллов по таким предметам как «Белорусский язык», «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)».
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