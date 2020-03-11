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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕН РЕГЛАМЕНТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОАИС
10:25 12.03.2020
Утвержден Регламент функционирования общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, документ разработан в рамках выполнения положений указа от 16.12.2019 № 460 «Об общегосударственной автоматизированной информационной системе».
Регламент функционирования ОАИС содержит:
общие сведения об ОАИС;
порядок и условия функционирования подсистем технологического и функционального назначения ОАИС, иных подсистем, обеспечивающих надлежащее техническое функционирование ОАИС;
порядок, условия размещения и оказания (осуществления) на едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) ОАИС электронных услуг (административных процедур);
порядок интеграции информационных ресурсов (систем), в том числе Государственных информационных ресурсов (систем) с ОАИС;
порядок работы пользователей ОАИС на ЕПЭУ ОАИС.
Требования и правила Регламента функционирования ОАИС распространяются на всех субъектов информационных отношений, взаимодействующих с ОАИС.
Общегосударственная автоматизированная информационная система – государственная информационная система. Она предназначена для обеспечения эффективного электронного информационного взаимодействия в автоматическом и (или) автоматизированном режимах госорганов (в том числе судов) и госорганизаций между собой, а также с иными организациями, нотариусами и гражданами. Надежность работы ОАИС обеспечивается благодаря защищенной информационно-коммуникационной инфраструктуре.
Оператором, сопровождающим ОАИС, определено республиканское унитарное предприятие «Национальный центр электронных услуг».
В структуре ОАИС функционирует единый портал электронных услуг (ЕПЭУ). ЕПЭУ – это единая точка доступа для получения большинства электронных услуг и административных процедур, осуществляемых в Республике Беларусь в отношении физических и юридических лиц.
В настоящее время посредством единого портала электронных услуг ОАИС оказывается 154 электронных сервиса для граждан и организаций: 109 электронных услуг и 45 административных процедур, из них 38 функционируют, 7 функционируют в тестовом режиме. Организовано взаимодействие с 28 государственными информационными ресурсами (системами), владельцами которых выступают 16 государственных органов. Портал portal.gov.by ежемесячно оказывает юридическим и физическим лицам около 400 тысяч электронных услуг.
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