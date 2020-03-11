Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли «О перечне одноразовой пластиковой посуды», которым определяется перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещается в объектах общественного питания с 1 января 2021 г.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Замечания и предложения можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 14 по 24 февраля 2020 г.

Ознакомиться с поступившими замечаниями и предложениями, рассмотренными в ходе публичного обсуждения, можно на сайте НЦПИ в сводной таблице.