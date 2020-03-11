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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПЕРЕЧНЯ ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРОЙ БУДЕТ ЗАПРЕЩЕНО В ОБЩЕПИТЕ
16:37 11.03.2020
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли «О перечне одноразовой пластиковой посуды», которым определяется перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещается в объектах общественного питания с 1 января 2021 г.
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Замечания и предложения можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 14 по 24 февраля 2020 г.
Ознакомиться с поступившими замечаниями и предложениями, рассмотренными в ходе публичного обсуждения, можно на сайте НЦПИ в сводной таблице.
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