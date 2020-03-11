Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 2 от 4 марта 2020 года изменены сроки запрета на лов рыбы в 2020 году.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей запрет на лов рыбы в текущем году установлен с 12 марта по 18 мая; в Минской, Могилевской и Гродненской областях – с 22 марта по 30 мая; в Витебской области – с 31 марта по 8 июня.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.