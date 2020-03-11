|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЕНЫ СРОКИ ЗАПРЕТА НА ЛОВ РЫБЫ В 2020 ГОДУ
13:55 11.03.2020
Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 2 от 4 марта 2020 года изменены сроки запрета на лов рыбы в 2020 году.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей запрет на лов рыбы в текущем году установлен с 12 марта по 18 мая; в Минской, Могилевской и Гродненской областях – с 22 марта по 30 мая; в Витебской области – с 31 марта по 8 июня.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 11.03.2020
Курсы в банках
на 11.03.2020
Конвертация в банках
на 11.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте