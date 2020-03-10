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В БЕЛАРУСИ 79 ПРЕДПРИЯТИЙ-ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ БАНКОВСКИХ ПРОЦЕНТОВ
11:36 11.03.2020

Постановлением правительства № 136 от 9 марта 2020 г. утвержден перечень заготовителей, которым в 2020-2021 годах предоставляются субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, предоставленными банками в 2020 году в соответствии с частью первой пункта 1 указа от 4 марта 2019 г. № 97 ”О закупке продукции растениеводства“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, всего в указанный перечень внесено 79 предприятий.

Согласно документу, субсидии предоставляются заготовителям ежемесячно по кредитам, предоставленным для:

расчетов за маслосемена рапса урожая 2020 года, поставляемые для республиканских госнужд, в том числе для их предварительной оплаты (авансов), возмещения затрат на их производство (но не выше их производственной себестоимости), – в размере 50% ставки рефинансирования Национального банка, действующей (с учетом ее изменения) в соответствующем периоде начисления процентов по кредитам, предоставленным в белорусских рублях;

расчетов за зерно кукурузы для производства крахмала и крахмалопродуктов, ячмень пивоваренный урожая 2020 года, поставляемые для республиканских госнужд, в том числе для их предварительной оплаты (авансов), возмещения затрат на их (с учетом ее изменения) производство (но не выше их производственной себестоимости), – в размере 75% ставки рефинансирования Национального банка, действующей в соответствующем периоде начисления процентов по кредитам, предоставленным в белорусских рублях;

расчетов за иную продукцию растениеводства урожая 2020 года, поставляемую для республиканских госнужд, в том числе для ее предварительной оплаты (авансов), возмещения затрат на производство данной продукции (но не выше производственной себестоимости), – в размере 100% ставки рефинансирования Национального банка, действующей (с учетом ее изменения) в соответствующем периоде начисления процентов по кредитам, предоставленным в белорусских рублях;

расчетов заготовителей, являющихся организациями потребительской кооперации, с физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и организациями-производителями за урожай 2020 года картофеля, в том числе семенного, зерна, фруктов и ягод свежих (включая дикорастущие), овощей и грибов (включая дикорастущие), сока березового и оплаты транспортных услуг (расходов) по доставке этой продукции, – в размере 50% ставки рефинансирования Национального банка, действующей (с учетом ее изменения) в соответствующем периоде начисления процентов по кредитам, предоставленным в белорусских рублях;

оплаты транспортных услуг (расходов) по доставке продукции растениеводства урожая 2020 года, поставляемой для республиканских госнужд.

Банкам предложено ежемесячно предоставлять Министерству сельского хозяйства и продовольствия и Министерству финансов информацию о размере обязательств банка согласно кредитным договорам, заключенным для целей, указанных в постановлении, и об объемах фактической выдачи кредитов за отчетный период.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.
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