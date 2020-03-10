Совет министров включил в состав Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности три новых предприятия. Об этом говорится в постановлении правительства № 139 от 09.03.2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в состав концерна включены общество с ограниченной ответственностью «Скинтех» и торговое унитарное предприятие «БлакитТрейдЛогистикс».

Документ вступает в силу после его официального опубликования.