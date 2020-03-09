ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by, +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В 2020 ГОДУ ПО ЛЬГОТНЫМ КРЕДИТАМ
10:58 10.03.2020

Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 8 от 3 марта 2020 г. установлены перечни многоквартирных и индивидуальных жилых домов (включая объекты инженерной и транспортной инфраструктуры), строительство и финансирование которых в 2020 году будет осуществляться с использованием льготных кредитных ресурсов.

Согласно документу, установлены перечни таких домов в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. В данных областях также утверждены перечни жилых домов, строительство и финансирование которых в 2020 году будет осуществляться в сельскохозяйственных организациях с использованием льготных кредитных ресурсов.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.03.2020
валюта курс
EUR 2.6750
USD 2.3518
RUB 3.1628
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6750 +0.1572
USD 2.3518 +0.1122
RUB 3.1628 -0.1587
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6650 2.6890
USD 2.3400 2.3600
RUB 3.1800 3.2400
подробнее

Конвертация в банках
на 10.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1320 1.1380
EUR/RUB 82.4000 84.2200
USD/RUB 72.0000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте