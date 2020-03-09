Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 8 от 3 марта 2020 г. установлены перечни многоквартирных и индивидуальных жилых домов (включая объекты инженерной и транспортной инфраструктуры), строительство и финансирование которых в 2020 году будет осуществляться с использованием льготных кредитных ресурсов.

Согласно документу, установлены перечни таких домов в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. В данных областях также утверждены перечни жилых домов, строительство и финансирование которых в 2020 году будет осуществляться в сельскохозяйственных организациях с использованием льготных кредитных ресурсов.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ вступает в силу после его официального опубликования.