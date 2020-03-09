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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В 2020 ГОДУ ПО ЛЬГОТНЫМ КРЕДИТАМ
10:58 10.03.2020
Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 8 от 3 марта 2020 г. установлены перечни многоквартирных и индивидуальных жилых домов (включая объекты инженерной и транспортной инфраструктуры), строительство и финансирование которых в 2020 году будет осуществляться с использованием льготных кредитных ресурсов.
Согласно документу, установлены перечни таких домов в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. В данных областях также утверждены перечни жилых домов, строительство и финансирование которых в 2020 году будет осуществляться в сельскохозяйственных организациях с использованием льготных кредитных ресурсов.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ вступает в силу после его официального опубликования.
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