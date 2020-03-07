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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НЦЗПИ ПРОВОДИТ ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ В ОТНОШЕНИИ ЗАКОНА БЕЛАРУСИ «О СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ»
13:27 09.03.2020
Национальный центр законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) организует проведение правового мониторинга в отношении Закона Беларуси от 7 декабря 1998 г. № 213-З «О свободных экономических зонах» (Закон о СЭЗ).
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, цели правового мониторинга – анализ и оценка качества Закона о СЭЗ, практики его применения, эффективности правового регулирования им общественных отношений.
В рамках проведения правового мониторинга предлагается всем заинтересованным направлять информацию и предложения, в том числе о (об):
актуальности регулирования Законом о СЭЗ общественных отношений, наличии в нем устаревших и неэффективных норм;
наличии пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий в Законе о СЭЗ, наличии (отсутствии) единообразной практики его применения;
наличии не реализованных в законодательстве отсылочных и бланкетных норм, содержащихся в Законе о СЭЗ, избыточности таких норм;
положительных и отрицательных последствиях принятия Закона о СЭЗ;
необходимости корректировки Закона о СЭЗ (по возможности с конкретизацией).
Информацию и предложения можно направлять до 27 марта 2020 г.:
в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси;
в виде сообщений в специальной форме, предусмотренной рубрикой «Правовой мониторинг» (страница «Правовой мониторинг в отношении Закона Республики Беларусь «О свободных экономических зонах») на официальном сайте НЦЗПИ с обязательной пометкой «Правовой мониторинг Закона о СЭЗ».
Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.
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