Национальный центр законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) организует проведение правового мониторинга в отношении Закона Беларуси от 7 декабря 1998 г. № 213-З «О свободных экономических зонах» (Закон о СЭЗ).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, цели правового мониторинга – анализ и оценка качества Закона о СЭЗ, практики его применения, эффективности правового регулирования им общественных отношений.

В рамках проведения правового мониторинга предлагается всем заинтересованным направлять информацию и предложения, в том числе о (об):

актуальности регулирования Законом о СЭЗ общественных отношений, наличии в нем устаревших и неэффективных норм;

наличии пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий в Законе о СЭЗ, наличии (отсутствии) единообразной практики его применения;

наличии не реализованных в законодательстве отсылочных и бланкетных норм, содержащихся в Законе о СЭЗ, избыточности таких норм;

положительных и отрицательных последствиях принятия Закона о СЭЗ;

необходимости корректировки Закона о СЭЗ (по возможности с конкретизацией).

Информацию и предложения можно направлять до 27 марта 2020 г.:

в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси;

в виде сообщений в специальной форме, предусмотренной рубрикой «Правовой мониторинг» (страница «Правовой мониторинг в отношении Закона Республики Беларусь «О свободных экономических зонах») на официальном сайте НЦЗПИ с обязательной пометкой «Правовой мониторинг Закона о СЭЗ».

Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.