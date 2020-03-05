На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов «Об изменении постановлений Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 42 и от 31 августа 2016 г. № 78».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ подготовлен в целях совершенствования условий и порядка допуска ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к размещению и обращению на территории Беларуси и порядка квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории республики.

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 6 до 16 марта 2020 г. на адрес электронной почты: .