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ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ДОПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ К ОБРАЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
11:41 06.03.2020

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов «Об изменении постановлений Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 42 и от 31 августа 2016 г. № 78».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ подготовлен в целях совершенствования условий и порядка допуска ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к размещению и обращению на территории Беларуси и порядка квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории республики.

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 6 до 16 марта 2020 г. на адрес электронной почты: .
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