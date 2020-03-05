На общественное обсуждение вынесен проект изменений № 2 в технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ подготовлен в целях: приведения требований технического регламента в соответствие с технологическими особенностями процесса производства детской обуви с учетом влияния массы обуви на функциональное состояние стопы детей; устранения противоречий по тексту технического регламента; уточнения отдельных положений технического регламента по результатам практики применения технического регламента; устранения необходимости двойной оценки соответствия (государственная регистрация с последующим декларированием) в связи с обновлением нормативной правовой базы Союза в области оценки соответствия.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 5 по 15 марта 2020 г.