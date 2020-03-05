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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ГЕНПРОКУРАТУРА ИНИЦИИРОВАЛА РАЗРАБОТКУ КОНЦЕПЦИИ ЗАКОНОПРОЕКТА «О ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
14:06 05.03.2020
Генеральная прокуратура подготовила обоснование и краткую концепцию законопроекта «О волонтерской деятельности».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, к ноябрю 2020 года запланирована разработка проекта Закона «О волонтерской деятельности».
Практика прокурорского надзора в сфере защиты прав и законных интересов уязвимых категорий населения, прежде всего детей-инвалидов, молодых инвалидов, сирот, детей, вступивших в конфликт с законом, подтвердила наличие отдельных нерешенных проблем их социальной интеграции и реабилитации.
В Беларуси снизилось количество детей-инвалидов, проживающих в интернатных учреждениях. Вместе с тем таких детей в стране около 4 тысяч.
Дети-инвалиды и молодые инвалиды с тяжелыми повреждениями здоровья, воспитывающиеся в семьях, нуждаются в нестандартных социальных услугах, которые не всегда могут предоставить государственные учреждения.
Лица сиротской категории, покидая интернатные учреждения, испытывают трудности при адаптации к самостоятельной жизни.
Работа государственных органов и организаций по социальной реабилитации детей, вступивших в конфликт с законом или потребляющих психоактивные вещества, часто оказывается малоэффективной.
Исправление складывающейся в обществе ситуации прокуратура видит в задействовании ресурсов его гражданских институтов, в частности, волонтерского потенциала и общественных объединений, специализирующихся на оказании социальных услуг.
В Генпрокуратуре в 2019 году состоялось межведомственное совещание по вопросам развития волонтерства. В мероприятии приняли участие представители Национального собрания Республики Беларусь, министерств образования, труда и социальной защиты, здравоохранения, ЮНИСЕФ в Беларуси, ОБО «Белорусский детский хоспис», ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам».
Заместитель генерального прокурора Александр Лашин в своем выступлении на совещании подчеркнул: «Назрела необходимость активно вовлекать в решение социальных проблем структуры гражданского общества – общественные объединения и волонтеров».
К слову, в нашей стране волонтерское движение достаточно развито и реализуется рядом организаций: БРСМ, БОО «Мир без границ», ОО «БелАПДИиМИ», Лигой добровольного труда молодежи; такими международными организациями, как Ассоциация клубов ЮНЕСКО, Белорусское Общество Красного Креста, «Добра тут»; негосударственными структурами – поисково-спасательным отрядом «Ангел», Белорусским детским хосписом и другими.
Однако сейчас отсутствует единый нормативный правовой акт, регулирующий организацию добровольческого движения, раскрывающий виды названной деятельности, устанавливающий стимулы и поощрения для волонтеров.
По итогам совещания его участники обозначили необходимость правового регулирования общественных отношений в этой сфере.
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