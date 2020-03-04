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СОВМИН УТВЕРДИЛ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
12:15 05.03.2020

Постановлением Совета министров № 130 от 3 марта 2020 года утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность.

В частности, специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями установлены: общие требования к содержанию и эксплуатации организаций и аптек, внутренней отделке их помещений, микроклимату, воздушной среде, освещению, водоснабжению и водоотведению, а также требования к обеспечению безопасности работников, обращению с отходами и др.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, требования обязательны для исполнения госорганами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, деятельностью организаций и аптек, их перепрофилированием.

Ответственность за нарушение и (или) невыполнение требований устанавливается в соответствии с законодательством.

Право разъяснять вопросы их применения предоставлено Министерству здравоохранения.

Основные положения постановления вступают в силу после официального опубликования.
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