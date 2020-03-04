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МИНФИН БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ВНЕШНИХ ГОСЗАЙМОВ
10:10 05.03.2020

Постановлением Министерства финансов № 6 от 24 февраля 2020 г. утвержден порядок отражения в республиканском бюджете предоставления средств внешних государственных займов.

Согласно опубликованному на сайте Национального правового интернет-портала документу, в 2020 году операции по предоставлению средств внешних государственных займов отражаются в республиканском бюджете независимо от формы собственности и подчиненности организаций, реализующих проекты за счет средств этих займов (пользователи внешних займов).

Суммы предоставленных в отчетном месяце средств внешних государственных займов должны соответствовать суммам привлечения в отчетном месяце средств внешних государственных займов, предоставляемых пользователям внешних займов.

При отсутствии обязательств у пользователей внешних займов по перечислению в республиканский бюджет средств в счет исполнения обязательств по этим внешним государственным займам операции по предоставлению средств внешних государственных займов отражаются в расходах республиканского бюджета, предусматриваемых на другие (прочие, иные) расходы по соответствующим отраслям и параграфам функциональной классификации расходов бюджета, программной классификации расходов бюджета, экономической классификации расходов бюджета, согласно приложениям 2-4, 6 к постановлению Министерства финансов от 31 декабря 2008 г. № 208 «О бюджетной классификации Республики Беларусь» и по соответствующим государственным органам, ответственным за реализацию проектов, осуществляемых за счет средств внешних государственных займов.

В бухгалтерском учете и отчетности государственных органов средства внешних государственных займов отражаются в составе финансирования, кассовых и фактических расходов в размере сумм, отраженных в республиканском бюджете.

При наличии обязательств у пользователей внешних займов по перечислению в республиканский бюджет средств в счет исполнения обязательств по этим внешним государственным займам операции по предоставлению средств внешних государственных займов отражаются в источниках финансирования дефицита (направлениях использования профицита) бюджета по виду 1, источнику 09, типу источника 01, детализации 04 «предоставление средств на возвратной основе организациям из средств кредитов иностранных кредиторов» классификации финансирования дефицита (использования профицита) бюджета, согласно приложению 7 к постановлению № 208 по соответствующим государственным органам, ответственным за реализацию проектов, осуществляемых за счет средств внешних государственных займов, и пользователям внешних займов.

Операции по возврату средств, предоставленных за счет средств внешних государственных займов, отражаются в источниках финансирования дефицита (направлениях использования профицита) республиканского бюджета по виду 1, источнику 09, типу источника 02, детализации 04 «возврат средств, предоставленных на возвратной основе организациям из средств кредитов иностранных кредиторов» классификации финансирования дефицита (использования профицита) бюджета, согласно приложению 7 к постановлению № 208, по соответствующим государственным органам, ответственным за реализацию проектов, осуществляемых за счет средств внешних государственных займов, и пользователям внешних займов.

При этом операции по предоставлению в отчетном месяце средств внешних государственных займов в учете исполнения республиканского бюджета отражаются в белорусских рублях путем пересчета иностранной валюты в белорусские рубли по официальному курсу, установленному Национальным банком на последний календарный день отчетного месяца.

Операции по перечислению в соответствии с актами законодательства местными исполнительными и распорядительными органами в республиканский бюджет средств по погашению внешних государственных займов и уплате процентов и иных платежей по внешним государственным займам отражаются в доходах республиканского бюджета по разделу 62 подразделу 03 «Другие межбюджетные трансферты» классификации доходов бюджета, согласно приложению 1 к постановлению № 208.

Постановление Министерства финансов от 15 февраля 2019 г. № 5 «О порядке отражения в республиканском бюджете предоставления средств внешних государственных займов» признано утратившим силу.

Постановление № 6 вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 г.
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