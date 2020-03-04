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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ О БЛАНКАХ И ДОКУМЕНТАХ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИХ ОТ ПОДДЕЛКИ
12:44 04.03.2020

Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров «О бланках и документах, а также специальных материалах для защиты их от подделки».

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

Общественное обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 10 по 20 февраля 2020 г. Замечания и предложения также можно было направлять организатору общественного обсуждения на электронный адрес .

Проект постановления предварительно согласован с министерствами по налогам и сборам, юстиции и экономики.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в ходе общественного обсуждения от ведущего специалиста отдела разработки страховых продуктов и бизнес-процессов ЗАСО «Имклива Иншуранс» Т. Петровича поступило предложение дополнить подпункт 1.2 пункта 1 проекта постановления нормой, предусматривающей право негосударственных юридических лиц не получать разрешение Гознака на изготовление бланков и документов, если соответствующие бланки и документы зарегистрированы в Госреестре и их использование не будет затрагивать интересы Беларуси в области экономики, финансов, национальной безопасности.

По мнению Т. Петровича разрешение Гознака «ограничивается только согласованием определенного количества (тиража, штук) необходимых негосударственному юридическому лицу бланков или документов» и «такое согласование осуществляется до 1 одного месяца, что замедляет продуктивную деятельность негосударственного юридического лица».

Вышеуказанное предложение Гознаком не учитывается, а проект постановления оставляется без доработки по следующим основаниям.

Проектом постановления, как и постановлением № 1846, предусмотрены одинаковые для субъектов хозяйствования всех форм собственности основания, при наличии которых разрешение в Гознаке получать не нужно. Это в полной мере соответствует конституционному принципу предоставления субъектам хозяйствования независимо от формы собственности равных прав для осуществления хозяйственной деятельности.

Выдача разрешения является административной процедурой, которая предусмотрена подпунктом 15.4.1 пункта 15.4 Единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 (Единый перечень).

Срок осуществления административной процедуры, предусмотренной подпунктом 15.4.1 пункта 15.4 Единого перечня, – 5 дней.

В разрешении указывается в первую очередь организация, имеющая право на разработку и изготовление бланка или документа той или иной группы, и лишь во вторую очередь – тираж бланка или документа.

Других замечаний и предложений по проекту постановления не поступало.
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