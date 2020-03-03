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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СТАВКИ АКЦИЗОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ БЕНЗИНЫ И ДИЗТОПЛИВО В БЕЛАРУСИ ПОВЫШЕНЫ В 4 РАЗА
10:00 04.03.2020
Александр Лукашенко подписал указ № 84 "Об акцизах на автомобильное топливо".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ направлен на исключение необоснованного импорта автомобильного топлива и повышение привлекательности переработки нефти на отечественных предприятиях по давальческой схеме.
Указом с 1 марта 2020 года в 4 раза повышены ставки акцизов на автомобильные бензины и дизельное топливо. Одновременно в целях недопущения роста розничных цен установлено, что для определенных плательщиков к ставкам акцизов применяется коэффициент 0,25. К их числу относятся белорусские нефтеперерабатывающие предприятия.
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