|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМ РАСХОДА ТОПЛИВА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
17:09 03.03.2020
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров «О порядке установления норм расхода топлива для механических транспортных средств, судов, машин, механизмов и оборудования».
Организатор общественного обсуждения проекта постановления – Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь.
Общественное обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 19 по 29 февраля 2020 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, поступило 5 предложений в отношении проекта постановления.
В целом участники обсуждения проекта постановления положительно оценивают разработку такого документа, отмечают его важность и крайнюю необходимость.
Предложения по проекту постановления сводятся к следующему:
1. Включить в проект постановления положения, предусматривающие прямое указание на применение к нормам расхода топлива установленным руководителем либо аккредитованной организацией понижающих и повышающих коэффициентов, предусмотренных Инструкцией о порядке применения норм расхода топлива для механических транспортных средств, машин, механизмов и оборудования, утвержденной постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 141.
Данное предложение не может быть учтено в проекте постановления, поскольку является излишним и будет противоречить указу от 31 декабря 2019 г. № 503 «О налогообложении».
Такая конкретизация не является необходимой, поскольку как указом № 503, так и проектом постановления предусмотрено, что руководители организаций и индивидуальные предприниматели самостоятельно устанавливают нормы расхода топлива, в том числе и на основании результатов испытаний, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией (на основании указанных результатов испытаний руководители организаций и индивидуальные предприниматели все равно самостоятельно принимают решение об установлении норм). Из самой нормы следует, что руководители организаций и индивидуальные предприниматели также вправе, соответственно, принимать решения о понижающих и повышающих коэффициентах – самостоятельно либо на основании результатов испытаний, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией.
2. Необходимо в постановлении утвердить, что норма, установленная на основании испытаний, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией, является нормативной без утверждения ее постановлением Министерства транспорта и коммуникаций, а является таковой на основании акта (сертификата, иной документ) этой лаборатории.
Данное предложение лишь констатирует содержание проекта постановления, предусматривающего, что руководители организаций и индивидуальные предприниматели самостоятельно устанавливают нормы расхода топлива, при этом не обязаны обращаться в республиканские органы государственного управления (Министерства транспорта и коммуникаций или иные) для дополнительного утверждения данных норм.
Следует отметить, что в данном случае нормы проекта постановления коррелируются с нормой части первой пункта 6 указа № 503.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 03.03.2020
Курсы в банках
на 03.03.2020
Конвертация в банках
на 03.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте