Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров «О порядке установления норм расхода топлива для механических транспортных средств, судов, машин, механизмов и оборудования».

Организатор общественного обсуждения проекта постановления – Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь.

Общественное обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 19 по 29 февраля 2020 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, поступило 5 предложений в отношении проекта постановления.

В целом участники обсуждения проекта постановления положительно оценивают разработку такого документа, отмечают его важность и крайнюю необходимость.

Предложения по проекту постановления сводятся к следующему:

1. Включить в проект постановления положения, предусматривающие прямое указание на применение к нормам расхода топлива установленным руководителем либо аккредитованной организацией понижающих и повышающих коэффициентов, предусмотренных Инструкцией о порядке применения норм расхода топлива для механических транспортных средств, машин, механизмов и оборудования, утвержденной постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 141.

Данное предложение не может быть учтено в проекте постановления, поскольку является излишним и будет противоречить указу от 31 декабря 2019 г. № 503 «О налогообложении».

Такая конкретизация не является необходимой, поскольку как указом № 503, так и проектом постановления предусмотрено, что руководители организаций и индивидуальные предприниматели самостоятельно устанавливают нормы расхода топлива, в том числе и на основании результатов испытаний, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией (на основании указанных результатов испытаний руководители организаций и индивидуальные предприниматели все равно самостоятельно принимают решение об установлении норм). Из самой нормы следует, что руководители организаций и индивидуальные предприниматели также вправе, соответственно, принимать решения о понижающих и повышающих коэффициентах – самостоятельно либо на основании результатов испытаний, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией.

2. Необходимо в постановлении утвердить, что норма, установленная на основании испытаний, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией, является нормативной без утверждения ее постановлением Министерства транспорта и коммуникаций, а является таковой на основании акта (сертификата, иной документ) этой лаборатории.

Данное предложение лишь констатирует содержание проекта постановления, предусматривающего, что руководители организаций и индивидуальные предприниматели самостоятельно устанавливают нормы расхода топлива, при этом не обязаны обращаться в республиканские органы государственного управления (Министерства транспорта и коммуникаций или иные) для дополнительного утверждения данных норм.

Следует отметить, что в данном случае нормы проекта постановления коррелируются с нормой части первой пункта 6 указа № 503.