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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЕТСЯ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСФАРМНАДЗОРОМ ПРОВЕРКИ ДИСТРИБЬЮТОРСКОЙ ПРАКТИКИ
12:56 02.03.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О проведении инспектирования на соответствие Правилам надлежащей дистрибьюторской практики».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определяется порядок проведения государственным учреждением «Государственный фармацевтический надзор в сфере обращения лекарственных средств «Госфармнадзор» инспектирования на соответствие Правилам надлежащей дистрибьюторской практики в рамках Евразийского экономического союза и выдачи заключения по его результатам.
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 28 февраля по 9 марта 2020 г. на электронный адрес: .
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