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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ ГОСРЕГИСТРАЦИИ ЛЕКАРСТВ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ

09:48 02.03.2020 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об упрощенном порядке осуществления государственной регистрации лекарственных средств», которым предусмотрено утверждение Положения об упрощенном порядке осуществления государственной регистрации лекарственных средств. Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения Республики Беларусь. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 28 февраля по 9 марта 2020 г. на электронный адрес: .