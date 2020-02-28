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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА САХАР В БЕЛАРУСИ ПРОДЛЕНО ДО 30 МАРТА 2020 ГОДА
17:16 28.02.2020
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 17 от 25 февраля 2020 г. внесено изменение в постановление МАРТ от 30 декабря 2019 г. № 99 «Об установлении предельных минимальных цен на сахар белый кристаллический» в части установления срока его действия в течение 90 дней.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, государственное ценовое регулирование на сахар белый кристаллический в Беларуси продлено до 30 марта 2020 года включительно.
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