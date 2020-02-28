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МАРТ УСТАНОВИЛО ТАРИФЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ НЕФТИ ПО МАРШРУТУ БРОДЫ-МОЗЫРЬ-МОЗЫРСКИЙ НПЗ
16:14 28.02.2020
Министерством антимонопольного регулирования и торговли постановлением № 15 от 21 февраля 2020 г. установило тарифы на услуги по транспортировке нефти по маршруту «Броды-Мозырь-ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, тарифы установлены для обеспечения транспортировки нефти трубопроводным транспортом с территории Украины.
Как уже сообщалось ранее в СМИ, концерн «Белнефтехим» в ближайшее время ожидает поступление танкерами в порт Одессы нефти, предназначенной для Беларуси, из альтернативных источников.
Для транспортировки нефти до нефтеперерабатывающего завода и будет задействован белорусский участок трубопровода «Броды-Мозырь-ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», протяженность которого составляет 40 км.
Постановление МАРТ № 15 вступает в силу после его официального опубликования.
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