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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ОДНОРАЗОВОЙ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРОДАЖА КОТОРОЙ ЗАПРЕЩАЮТСЯ В ОБЪЕКТАХ ОБЩЕПИТА
15:24 28.02.2020
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 14 от 19 февраля 2020 г. установлен перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещаются в объектах общественного питания.
Согласно документу, в данный перечень вошли следующие виды одноразовой пластиковой посуды: палочки для размешивания напитков; стаканы; тарелки; трубочки (соломинки) для напитков; упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий; чашки.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
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