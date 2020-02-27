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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЦТ В 2020 ГОДУ
12:42 28.02.2020
Постановлением Министерства образования № 12 от 13 февраля 2020 г. утвержден график проведения централизованного тестирования по учебным предметам в 2020 году.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определены следующие даты проведения централизованного тестирования (ЦТ):
белорусский язык – 13 июня (суббота);
русский язык – 15 июня (понедельник);
обществоведение – 17 июня (среда);
математика – 19 июня (пятница);
биология – 21 июня (воскресенье);
иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 23 июня (вторник);
химия – 25 июня (четверг);
физика – 27 июня (суббота);
история Беларуси – 29 июня (понедельник);
география – 1 июля (среда);
всемирная история (новейшее время) – 4 июля (суббота).
Резервными днями проведения ЦТ установлены:
8 и 10 июля – белорусский и русский языки;
8 и 12 июля –обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история новейшего времени.
В постановлении содержится перечень учреждений образования, определенных пунктами регистрации для прохождения ЦТ, в том числе в резервные дни, а также пунктами проведения ЦТ. В резервные дни ЦТ будет проводиться в Белорусском государственном университете.
Время работы пунктов регистрации – с 9.00 до 19.00, в субботние дни (2 и 30 мая) – с 9.00 до 18.00. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно с 30 июня по 5 июля.
Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни – 11.00.
Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 12 июля, в БГУ (резервные дни) – с 15 июля.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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