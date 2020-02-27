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УТВЕРЖДЕНЫ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ВЕРОЯТНОГО УЩЕРБА НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ БЕЛАРУСИ
10:50 28.02.2020

Приказом Оперативно-аналитического центра при президенте № 65 от 20 февраля 2020 г. утверждены показатели уровня вероятного ущерба национальным интересам Республики Беларусь в политической, экономической, социальной, информационной, экологической и иных сферах в случае создания угроз информационной безопасности либо в результате возникновения рисков информационной безопасности в отношении объекта информатизации, не предназначенного для проведения работ с использованием государственных секретов (его составляющих элементов).

Согласно документу, определены 17 показателей уровня вероятного ущерба в вышеперечисленных сферах.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в политической сфере в качестве показателя уровня вероятного ущерба установлен ущерб репутации Республики Беларусь на международной арене, который приводит к снижению уровня и интенсивности политического диалога и сотрудничества с зарубежными партнерами в двустороннем, региональном либо в глобальном формате и (или) вызывает экономический ущерб, в том числе в виде санкций, удорожания привлекаемых кредитно-финансовых ресурсов, снижения инвестиционной привлекательности страны, затруднений при приобретении или проведении иных операций с лицензионной продукцией и (или) определенными видами товаров.

В экономической сфере, в частности, определены такие показатели уровня вероятного ущерба, как:

прекращение или нарушение функционирования объекта информатизации (за исключением объектов Нацбанка, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытых акционерных обществ «Банк развития Республики Беларусь» и «Белорусская валютно-фондовая биржа»), повлекшие экономический ущерб (прямые и косвенные убытки, включая упущенную выгоду, затраты на ликвидацию последствий прекращения или нарушения функционирования объекта информатизации и восстановление его работоспособности, компенсацию материального ущерба) – размер ущерба составляет более 100 000 базовых величин;

невозможность осуществления безналичных межбанковских расчетов в белорусских рублях – нарушается функционирование на период более двух часов системы, в которой в режиме реального времени осуществляются межбанковские расчеты по срочным и несрочным денежным переводам, а также по результатам клиринга в смежных системах;

невозможность осуществления процессинга по операциям в белорусских рублях по платежам, принятым при использовании банковских платежных карточек платежной системы «БЕЛКАРТ», процессинговым центром, удельный вес банковских платежных карточек в авторизационной базе которого в общем по платежной системе составляет более 60 % – нарушается функционирование аппаратно-программного комплекса процессингового центра, удельный вес банковских платежных карточек в авторизационной базе которого в общем по платежной системе «БЕЛКАРТ» составляет более 60 %, на период более двух часов, и др.

В социальной сфере: прекращение или нарушение функционирования объектов обеспечения жизнедеятельности населения (водо-, газо-, тепло-, энергоснабжение, водоотведение) (нарушается обеспечение жизнедеятельности более 50 тыс. человек); несанкционированный доступ к информации о частной жизни физического лица и персональным данным (количество пострадавших – более 500 тыс. человек).

В информационной сфере установлены следующие показатели уровня вероятного ущерба: отсутствие доступа к государственным печатным СМИ и государственным сетевым изданиям; отсутствие доступа к телепрограммам, входящим в обязательный общедоступный пакет телепрограмм; нарушение функционирования сети передачи данных для населения; нарушение предоставления операторам электросвязи доступа к глобальной компьютерной сети Интернет и др.

В экологической сфере: прекращение или нарушение функционирования объекта информатизации, обеспечивающего функционирование производства и (или) технологических процессов при осуществлении деятельности, отнесенной к экологически опасной деятельности.

Приказ вступает в силу с 14 марта 2020 г.
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