Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 и от 30 сентября 2016 г. № 791».

В частности, проектом предлагается внести уточнение в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которым при повторной государственной экспертизе при необходимости внесения изменений в утвержденную проектную документацию по объектам, находящимся в стадии строительства, и внесения изменений в утвержденную документацию, вызывающих необходимость ее повторного утверждения, по объектам, не находящимся в стадии строительства менее двух лет после получения положительного заключения государственной экспертизы, оценка соответствия проектной документации установленным требованиям проводится в отношении внесенных изменений, при этом предоставляются одинаковые наборы дополнительных документов, сведений, информации.

Организатор публичного обсуждения – Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь.

Общественное обсуждение осуществлялось на Правовом форуме Беларуси с 5 по 16 февраля 2020 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в отношении проекта постановления поступило мнение о необходимости обязательного проведения государственной экспертизы сметной документации, разработанной в составе проектной документации, для объектов строительства, финансируемых без привлечения бюджетных средств. Данное мнение не учтено. Проанализированы нормы, требования действующего законодательства в результате чего решено, что независимо от источников финансирования сметная документация на строительство жилых домов подлежит государственной экспертизе на обязательной основе. Сметная документация для объектов строительства, финансируемых без привлечения бюджетных средств, будет подлежать государственной экспертизе не на обязательной основе, а по решению и инициативе заказчика. В связи с этим сохранена редакция пункта 10 приложения 4 к Положению о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации), утвержденному постановлением Совета министров от 30 сентября 2016 г. № 791 (Положение). Такой подход отвечает принципам директивы от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь», декрета от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» и минимизирует вмешательство в предпринимательскую и иную экономическую деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Пунктом 5 статьи 52 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» установлено, что разработчики архитектурного и строительного проектов несут ответственность за соответствие разработанной проектной документации требованиям, установленным актами законодательства. Таким образом, влиять на качество сметной документации возможно посредством вышеупомянутого Закона.

На сайт «Правовой форум Беларуси» также поступило предложение о рассмотрении органами государственной экспертизы проектной документации с учетом требований приложения А и Б.

ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная документация. Состав и содержание». Постановлением Совета министров от 19 марта 2019 г. № 173 внесено изменение, в соответствии с которым органы государственной экспертизы на обязательной основе проводят оценку соответствия проектной документации требованиям ТКП 45-1.02-295-2014 (абзац четвертый пункта 2 приложения 1 к Положению). Таким образом, предложение реализовано в 2019 году, при приведении постановления Совета министров от 30 сентября 2016 г. № 791 в соответствие с требованиями декрета № 7от 23 ноября 2017 г.