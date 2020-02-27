ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ОБЪЕКТАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
17:54 27.02.2020

Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 и от 30 сентября 2016 г. № 791».

В частности, проектом предлагается внести уточнение в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которым при повторной государственной экспертизе при необходимости внесения изменений в утвержденную проектную документацию по объектам, находящимся в стадии строительства, и внесения изменений в утвержденную документацию, вызывающих необходимость ее повторного утверждения, по объектам, не находящимся в стадии строительства менее двух лет после получения положительного заключения государственной экспертизы, оценка соответствия проектной документации установленным требованиям проводится в отношении внесенных изменений, при этом предоставляются одинаковые наборы дополнительных документов, сведений, информации.

Организатор публичного обсуждения – Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь.

Общественное обсуждение осуществлялось на Правовом форуме Беларуси с 5 по 16 февраля 2020 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в отношении проекта постановления поступило мнение о необходимости обязательного проведения государственной экспертизы сметной документации, разработанной в составе проектной документации, для объектов строительства, финансируемых без привлечения бюджетных средств. Данное мнение не учтено. Проанализированы нормы, требования действующего законодательства в результате чего решено, что независимо от источников финансирования сметная документация на строительство жилых домов подлежит государственной экспертизе на обязательной основе. Сметная документация для объектов строительства, финансируемых без привлечения бюджетных средств, будет подлежать государственной экспертизе не на обязательной основе, а по решению и инициативе заказчика. В связи с этим сохранена редакция пункта 10 приложения 4 к Положению о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации), утвержденному постановлением Совета министров от 30 сентября 2016 г. № 791 (Положение). Такой подход отвечает принципам директивы от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь», декрета от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» и минимизирует вмешательство в предпринимательскую и иную экономическую деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Пунктом 5 статьи 52 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» установлено, что разработчики архитектурного и строительного проектов несут ответственность за соответствие разработанной проектной документации требованиям, установленным актами законодательства. Таким образом, влиять на качество сметной документации возможно посредством вышеупомянутого Закона.

На сайт «Правовой форум Беларуси» также поступило предложение о рассмотрении органами государственной экспертизы проектной документации с учетом требований приложения А и Б.

ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная документация. Состав и содержание». Постановлением Совета министров от 19 марта 2019 г. № 173 внесено изменение, в соответствии с которым органы государственной экспертизы на обязательной основе проводят оценку соответствия проектной документации требованиям ТКП 45-1.02-295-2014 (абзац четвертый пункта 2 приложения 1 к Положению). Таким образом, предложение реализовано в 2019 году, при приведении постановления Совета министров от 30 сентября 2016 г. № 791 в соответствие с требованиями декрета № 7от 23 ноября 2017 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.02.2020
валюта курс
EUR 2.4406
USD 2.2340
RUB 3.4025
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4406 +0.0072
USD 2.2340 -0.0038
RUB 3.4025 -0.0112
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4420 2.4460
USD 2.2340 2.2360
RUB 3.3970 3.4060
подробнее

Конвертация в банках
на 27.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0920 1.0950
EUR/RUB 71.7000 72.0500
USD/RUB 65.5500 65.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте