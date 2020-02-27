ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ПРОВОДИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ О МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ КОНТРОЛЬНЫМИ (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМИ) ЗНАКАМИ
15:03 27.02.2020

На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым предусмотрена корректировка указа от 10 июня 2011 г. № 243 «О маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками».

Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 27 февраля по 8 марта 2020 г. на электронный адрес: с пометкой «Обсуждение проекта указа».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.02.2020
валюта курс
EUR 2.4406
USD 2.2340
RUB 3.4025
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4406 +0.0072
USD 2.2340 -0.0038
RUB 3.4025 -0.0112
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4420 2.4460
USD 2.2340 2.2360
RUB 3.3970 3.4060
подробнее

Конвертация в банках
на 27.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0920 1.0950
EUR/RUB 71.7000 72.0500
USD/RUB 65.5500 65.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте