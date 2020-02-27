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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ПРОВОДИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ О МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ КОНТРОЛЬНЫМИ (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМИ) ЗНАКАМИ
15:03 27.02.2020
На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым предусмотрена корректировка указа от 10 июня 2011 г. № 243 «О маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками».
Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 27 февраля по 8 марта 2020 г. на электронный адрес: с пометкой «Обсуждение проекта указа».
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