НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ПРОВОДИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ О МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ КОНТРОЛЬНЫМИ (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМИ) ЗНАКАМИ

15:03 27.02.2020 На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым предусмотрена корректировка указа от 10 июня 2011 г. № 243 «О маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками». Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 27 февраля по 8 марта 2020 г. на электронный адрес: с пометкой «Обсуждение проекта указа».