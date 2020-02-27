Постановлением Министерства энергетики от 25 февраля 2020 г. № 7 одобрена Концепция развития электрогенерирующих мощностей и электрических сетей на период до 2030 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, документ направлен на реализацию положений Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь и описывает базовый сценарий развития Объединенной энергетической системы.

При его подготовке проанализированы основные тренды мировой электроэнергетики и сопредельных государств в прогнозируемом периоде, ход реализации Комплексного плана развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской атомной электростанции, утвержденного постановлением Совета министров № 169 от 1 марта 2016 г., существующая структура и изменение установленной мощности генерирующих источников, эффективность существующих систем передачи электроэнергии.

В текущем году Министерством энергетики с целью выполнения задач Концепции развития электрогенерирующих мощностей и электрических сетей на период до 2030 года будет разработана среднесрочная программа на 2021-2025 годы, в которой планируется определить мероприятия по всем электроэнергетическим направлениям в увязке с условиями и параметрами развития национальной экономики.

Концепция развития электрогенерирующих мощностей и электрических сетей на период до 2030 года размещена на главной странице сайта Министерства энергетики в разделе «Концепции, программы и комплексные планы», а также в разделе «Законодательство».

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