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МИНЭНЕРГО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА
13:55 27.02.2020
Постановлением Министерства энергетики от 25 февраля 2020 г. № 7 одобрена Концепция развития электрогенерирующих мощностей и электрических сетей на период до 2030 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, документ направлен на реализацию положений Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь и описывает базовый сценарий развития Объединенной энергетической системы.
При его подготовке проанализированы основные тренды мировой электроэнергетики и сопредельных государств в прогнозируемом периоде, ход реализации Комплексного плана развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской атомной электростанции, утвержденного постановлением Совета министров № 169 от 1 марта 2016 г., существующая структура и изменение установленной мощности генерирующих источников, эффективность существующих систем передачи электроэнергии.
В текущем году Министерством энергетики с целью выполнения задач Концепции развития электрогенерирующих мощностей и электрических сетей на период до 2030 года будет разработана среднесрочная программа на 2021-2025 годы, в которой планируется определить мероприятия по всем электроэнергетическим направлениям в увязке с условиями и параметрами развития национальной экономики.
Концепция развития электрогенерирующих мощностей и электрических сетей на период до 2030 года размещена на главной странице сайта Министерства энергетики в разделе «Концепции, программы и комплексные планы», а также в разделе «Законодательство».
Ознакомиться с текстом документа можно здесь.
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