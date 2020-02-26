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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В СФЕРЕ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ МОЖНО НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
11:35 27.02.2020

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вводится новый порядок оборота унифицированных контрольных знаков и средств идентификации, порядок обеспечения функционирования складов для хранения и маркировки товаров унифицированными контрольными знаками, средствами идентификации, требования к информационной системе маркировки товаров.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 27 февраля по 8 марта 2020 г. включительно на электронный адрес с пометкой «Обсуждение проекта постановления».
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