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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В СФЕРЕ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ МОЖНО НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
11:35 27.02.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вводится новый порядок оборота унифицированных контрольных знаков и средств идентификации, порядок обеспечения функционирования складов для хранения и маркировки товаров унифицированными контрольными знаками, средствами идентификации, требования к информационной системе маркировки товаров.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 27 февраля по 8 марта 2020 г. включительно на электронный адрес с пометкой «Обсуждение проекта постановления».
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