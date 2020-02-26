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УСТАНОВЛЕНЫ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ ЗА 2019 ГОД ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МСП
10:08 27.02.2020

Постановлением Совета министров № 118 от 26 февраля 2020 г. установлены предельные значения выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на добавленную стоимость за 2019 год для целей государственной финансовой поддержки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, для субъектов малого предпринимательства, обратившихся за оказанием государственной финансовой поддержки в 2020 году, предельные значения выручки составляют: 394 тыс. рублей – для индивидуальных предпринимателей; 2888 тыс. рублей – для микроорганизаций; 10 896 тыс. рублей – для малых организаций.

Для субъектов среднего предпринимательства Оршанского района Витебской области, обратившихся за оказанием государственной финансовой поддержки в 2020 году, предельные значения выручки составляют 21 120 тыс. рублей.

Документ принят в соответствии с Положением об оказании государственной финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства и субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств, предусмотренных в программах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, утвержденным указом № 255 от 21 мая 2009 г., а также с указом от 31 декабря 2018 г. № 506 ”О развитии Оршанского района Витебской области“.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020г.
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